Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Totschläger fest

Dortmund (ots)

Am gestrigen Morgen (31. Januar) beabsichtigte ein Mann über den Flughafen Dortmund in das Bundesgebiet einzureisen. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits per Haftbefehl nach diesem suchen.

Gegen 8:35 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 55-Jährigen am Dortmunder Flughafen. Dieser war kurz zuvor mit einem Flug aus Thessaloniki/ Griechenland eingereist. Überprüfungen des griechischen Staatsbürgers ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Paderborn nach ihm fanden ließ. Das Landgericht Paderborn hatte den in Griechenland wohnhaften Mann bereits im Februar 1999 rechtskräftig, wegen Totschlags, verurteilt. Der Gesuchte hat nun noch eine Restfreiheitsstrafe von 1.032 Tagen zu verbüßen.

Die Bundespolizisten nahmen den Verurteilten fest und führten ihn anschließend einer Justizvollzugsanstalt zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell