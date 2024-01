Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen Taschendiebe fest

Düsseldorf, Mönchengladbach (ots)

Ein Mann (29) entwendete einer Reisenden (29) am Dienstagmorgen (30. Januar), um 07.30 Uhr das Mobiltelefon im Düsseldorfer Hauptbahnhof aus der Jackentasche. Der junge Mann flüchtete anschließend mit der S8 in Richtung Mönchengladbach. Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen sowie dessen Begleiter (37) vorläufig festnehmen und diverse Mobiltelefone auffinden und beschlagnahmen.

Eine 29-jährige Deutsche wurde auf dem Bundespolizeirevier Düsseldorf vorstellig und gab an, nach dem Ausstieg aus der S8 am Bahnsteig zu Gleis 12, auf der Rolltreppe durch einen unbekannten Mann bestohlen worden zu sein. Die eingesetzte Streife führte eine Videoauswertung durch und stellte fest, dass der Täter nah an die Geschädigte herantrat, das Telefon aus der Jackentasche entwendete und anschließend in die abfahrende S8 in Richtung Mönchengladbach flüchtete.

Eine Streife der Bundespolizei am Mönchengladbacher Hauptbahnhof konnte den 29-jährigen algerischen Staatsangehörigen in der Bahnhofshalle antreffen und der Wache zuführen. Sein 37-jähriger Begleiter wurde ebenfalls auf die Dienststelle verbracht. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten in der Unterhose des 29-Jährigen zwei nicht zuzuordnende Telefone auffinden und beschlagnahmen. Der 37-jährige algerische Staatsangehörige zugleich Begleiter wurde ebenfalls durchsucht. Neben dem Handy der Geschädigten konnten die Uniformierten im Rucksack des Begleiters vier weitere unbekannte Mobiltelefone auffinden und beschlagnahmen.

Das Duo wurde dem Polizeigewahrsam Mönchengladbach zugeführt und sollte zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den 29-Jährigen und 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die Geschädigte konnte noch am selben Tag ihr Telefon entgegennehmen. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

