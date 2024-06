POL-BO: Schwerer Alleinunfall in Bochum-Weitmar - 66-Jähriger tödlich verunglückt

Herne (ots) - Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen, 23. Juni, drei mutmaßliche Kupferdiebe in Herne-Sodingen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Männer waren nach ersten Ermittlungen gegen 3.35 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Mont-Cenis-Straße eingebrochen. Hier durchsuchten sie die Kellerräume nach Kupferrohren. Ein Zeuge ...

