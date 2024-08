POL-LER: Weitere Meldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.08.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Weitere Meldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Von der Fahrbahn abgekommen++Mit überhöhter Geschwindigkeit gegen Hauswand geprallt++

Uplengen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am 22.08.2024 kam es auf der Uplengener Straße in Fahrtrichtung Remels zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Pkw, welcher mit drei Personen besetzt war. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Mann aus Wiesmoor die genannte Straße und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss geriet das Fahrzeug über das Heck ins Schleudern und kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite zum Stillstand. Der Fahrer des Pkw und seine beiden Beifahrer (27 Jahre aus Wiesmoor und 29 Jahre aus Großefehn) blieben bei dem Unfall unverletzt. An dem mitgeführten Pkw entstand hoher Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen abgeholt werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Emden - Mit überhöhter Geschwindigkeit gegen Hauswand geprallt

Am 23.08.2024 wurde der Polizei Emden mitgeteilt, dass es auf der Jungfernbrückstraße zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten Pkw gekommen war. Die Einsatzkräfte stellten an der genannten Örtlichkeit einen Pkw mit Totalschaden fest, welcher teilweise auf der Straße und teilweise auf dem Fahrradweg zum Stehen gekommen war. Nach bisherigen Erkenntnissen und Ermittlungen vor Ort war der 23-jährige Fahrzeugführer von der Abdenastraße kommend in Richtung Neutorstraße unterwegs. Dabei soll der 23-jährige aus Emden hörbar stark beschleunigend und mit quietschenden Reifen unterwegs gewesen sein, als er kurz nach der Überquerung zur Boltentorstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und frontal gegen eine Hauswand prallte. Durch den Aufprall drehte der Pkw sich noch einmal und kam in der oben beschriebenen Lage zum Halt. Der Fahrzeugführer und ein 22-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Emden, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von der vor Ort unterstützenden Emder Feuerwehr rettungsmedizinisch betreut. Ein weiterer im Fahrzeug befindlicher 19-jähriger Emder blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen bezüglich des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gemäß § 315 d eingeleitet. Nach diesem Gesetzt macht sich ein Verkehrsteilnehmer auch dann strafbar, wenn er sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und groß verkehrswidrig und rücksichtlos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Die Ermittlungen dauern an.

