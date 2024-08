Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Schock- und Betrugsanrufe in neuer Qualität - KI macht es möglich++Einbruch in Pizzeria++E-Scooter entwendet++ Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss++Diebstahl aus Pkw++Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs++

Inspektionsbereich Leer/Emden - Schockanrufe in neuer Qualität - KI macht es möglich

Am 21.08.2024 kam es im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden und auch in den Zuständigkeitsbereichen der Nachbardienststellen zu einem auffällig hohen Aufkommen von Schockanrufen. Viele Haushalte wurden von Betrügern kontaktiert und in Unruhe und Angst versetzt. Auffallend war auch, dass in diesem Fall die Betrugsanrufe durch beinahe alle Altersklassen gingen und sich nicht, wie sonst üblich, auf die ältere Generation beschränkten. Die Wachhabenden auf der Leeraner Wache, sowie auch die Kolleginnen und Kollegen der umliegenden Polizeistationen im Inspektionsbereich, haben zahlreichen Meldungen zu diesen Betrugsanrufen entgegengenommen. Zur Erläuterung: Der Schockanruf ist bei den Betrugsanrufen die Masche, bei welcher sich der Täter/die Täterin als nahestehende Person ausgibt und behauptet, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Damit der Schreck auch gleich richtig fest bei den Angerufenen sitzt, wird ergänzend behauptet, dass deswegen eine Haftstrafe anzutreten sei, welche nur durch eine hohe Kautionszahlung zu verhindern wäre. So einen Anruf erhielt z.B. ein Ehepaar aus Moormerland. Hier meldete sich zuerst ein angeblicher Polizeibeamter und behauptete, dass die Tochter einen Unglücksfall verursacht habe. Auch meldete sich eine weibliche Stimme, die den Vorgang bestätigte. Jedoch konnten die Eheleute schnell herausfinden, dass ihre Tochter unversehrt zu Hause war. Allerdings gab es bei diesem Anruf schon eine Änderung im Vorgehen, denn eigentlich werden diese Anrufe ursprünglich immer von einer auffallend weinenden und schreienden Stimme getätigt, so dass eine Zuordnung zu einer bekannten Stimme nur schwer möglich ist. Hier hörten die Betroffenen eine deutliche Ähnlichkeit zu der Stimme der Tochter. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen stehen die Betroffenen unter Stress und können sich schwerer konzentrieren. Aber es ist auch Fakt, dass die Täter mittlerweile ihr Vorgehen angepasst haben und sich vor allem der Möglichkeiten der neuen Technik bedienen: Sie greifen nun zu künstlicher Intelligenz (KI). Die Betrüger haben durch die Nutzung von KI die Option, Stimmen nachzustellen, die täuschend echt nach den angeblichen Verwandten klingen. Nun fragen sich Betroffene natürlich zu recht, wie die Täter an die Stimmen der Verwandten kommen und die Lösung ist tatsächlich in den sozialen Netzwerken zu suchen und auch finden. Trotz aller Warnungen werden tagtäglich millionenfach Videobotschaften, Sprachvideos, Hinweise auf Aufenthaltsorte, Grüße an die Familie mit Namen oder Markierungen auf Fotos öffentlich zugänglich gepostet, verbreitet und geteilt. Diese Datenmengen sind Gold wert und werden passend mit der Hilfe von KI verarbeitet und zu Betrugsversuchen verwendet. Daher gibt es bei diesen Anrufen folgende Hinweise zu beachten:

- Immer erstmal misstrauisch bleiben. Bestehen Zweifel an der Echtheit eines Anrufs, sollte das Gespräch beendet werden. - Rufen Sie die vermeintlich anrufende Person (z.B. Sohn oder Tochter) unter der Ihnen bekannten Nummer zurück. - Stellen Sie persönliche Fragen, deren Antwort nur die echte Person kennen kann. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Geben Sie keine persönlichen Daten oder die Adresse heraus. - Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer von Betrügern geworden sind. - Gehen Sie möglichst sparsam mit persönlichen Informationen in sozialen Netzwerken um.

Weitere Informationen zum Thema Schock - und Betrugsanrufe finden Interessierte unter www.polizei-beratung.de

Leer - Einbruch in Pizzeria

In der Zeit vom 20.08.2024, 22:00 Uhr bis zum 21.08.2024, 11:00 Uhr kam es an einer Pizzeria an der Heisfelder Straße zu einem Einbruch in die Geschäftsräumlichkeiten. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt in die Räume und entwendeten Getränkedosen und eine Dämmbox im Wert eines knapp dreistelligen Betrags. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Heisfelder Straße und Umgebung gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Leer zu informieren.

Leer - E-Scooter entwendet

Am 18.08.2024 kam es in der Zeit von 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr zu dem Diebstahl eines E-Scooters der Marke SoFlow, Modell SO2 Air MAX, welcher vor einem Schnellrestaurant an der Papenburger Straße abgestellt worden war. Unbekannte Täter nutzen die kurze Abwesenheit des 21-jährigen Geschädigten und nahmen das ungesicherte Fahrzeug mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Verbleib machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Rhauderfehn - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 21.08.2024 bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Leer einen Pkw auf der Rhauderwieke und entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Als die Einsatzkräfte die Nachfahrt aufnahmen, zeigte der betroffene Fahrzeugführer eine deutliche Reaktion und versuchte sich durch ein schnelles Abbiegemanöver in den Ziegeleiring der nahenden Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Dies Manöver gelang ihm jedoch nicht und er wurde von den Einsatzkräften angesprochen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus Westoverledingen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Kokain) stand. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit vom 20.08.2024, 17:15 Uhr bis zum 21.08.2024, 10:30 Uhr kam es im Filkuhlweg zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Unbekannte Täter beschädigten die Scheibe der Beifahrertür und entwendeten die im Pkw befindliche Geldbörse der 21-jährigen Geschädigten. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Am 22.08.2024 fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Emder Polizei gegen 02:44 Uhr auf der Larrelter Straße der Fahrer eines Kleinkraftrades auf, welcher in Richtung Innenstadt unterwegs war. Vor allem war die unsichere Fahrweise des Fahrers auffällig, weshalb sich die Einsatzkräfte zu einer Kontrolle entschieden. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer, ein 22-jähriger Emder, nicht nur ohne gültige Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs war, sondern auch unter dem Einfluss von 1,4 Promille Alkohol stand. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der 22-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

