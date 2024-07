Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen auf der K 83 (LK MSE)

PR Friedland (ots)

Am Abend des 07.07.2024 um 18:42 Uhr teilte die Rettungsleitstelle der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K83 zwischen dem Abzweig L33 / Am Rowaer Forst und der Ortslage Rowa mit. Hierbei soll es zur Kollision zwischen einem Kleinkraftrad und einer Radfahrerin gekommen sein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhren die 80-jährige Radfahrerin eines E-Bikes und eine Gruppe von mehreren Kleinkrafträdern, die K83 in genannter Reihenfolge in Fahrtrichtung Rowa. Die Gruppe von Kleinkrafträdern beabsichtigte die vorausfahrende 80-jährige Radfahrerin zu überholen. Ein 16-jähriger Kradfahrer bemerkte die 80-jährige Radfahrerin zu spät und konnte ein Zusammenstoß durch Auffahren nicht mehr verhindern. Die 80-jährige Radfahrerin und der 16-jährige Kradfahrer stürzten zu Boden und zogen sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Zur medizinischen Versorgung beider Unfallbeteiligten kamen zwei Rettungswagen zum Einsatz, welche die Schwerverletzten in das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg verbrachten. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen für etwa 30min vollgesperrt. Am E-Bike und Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 150,-EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde gegen den 16-jährigen Kradfahrer eingeleitet.

