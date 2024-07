Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 100.000 Euro Sachschaden und zwei leicht Personen nach Unfall auf der BAB 20, Parkplatz Ravensmühle (LK V-G)

Strasburg (Uckermark) LK Vorpommern-Greifswald (ots)

Am 06.07.2024 gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines polnischen PKW Mercedes Vito, welcher mit 5 männlichen ukrainischen Staatsangehörigen besetzt war. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam der PKW bei Starkregen und den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und in der weiterer Folge nach rechts auf den Grünstreifen. Hier überfuhr der PKW den Grünwall zum angrenzenden Parkplatz Ravensmühle und rammte hier zwei auf dem Parkplatz abgestellte Schwerlastsattelzüge. Durch den Aufprall wurden zwei männliche Insassen des PKW (35 und 39 Jahre alt) leicht verletzt und mittels RTW in das Klinikum Pasewalk verbracht. Am PKW selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird derzeit auf ca. 100.000EUR geschätzt. Die Schwerlastsattelzüge waren mit Großmaschinen für Windkraftanlagen beladen. Beschädigungen an mindestens einer der Anlagen können nicht ausgeschlossen werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell