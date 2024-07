Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus in Wieck auf dem Darß

Barth (LK V-R) (ots)

Am Samstag, den 06.07.2024 kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus in Wieck auf dem Darß. Nach derzeitigem Stand der Errmittlungen befuhr eine 91-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW den Postweg in Wieck und missachtete an der Kreuzung zur Hauptstraße die Vorfahrt des Linienbusses, der auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die 32-jährige Busfahrerin musste leichtverletzt in das Krankenhaus nach Stralsund verbracht werden. Die im Bus befindlichen Fahrgäste, sowie die 91-Jährige Fahrzeugführerin des Pkw blieben unverletzt. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verspätungen im Linienverkehr. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt ca. 1.000 Euro. Im Auftrag David Haupt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

