POL-NB: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall auf der BAB 20

Am 05.07.2024 gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen Anschlussstellen Anklam und Jarmen ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr ein 65-jähriger polnischen Staatsangehöriger mit seinem PKW Skoda die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. In Folge von Sekundenschlaf kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere hundert Meter durch die Bankette. Dabei überschlug sich der PKW mehrfach und kam schlussendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer sowie seine 56-jährige Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem PKW befreien. Beide wurde leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten PKW musste die rechte Fahrspur der BAB 20 für ca. 1h gesperrt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

