Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannter Täter flext Zigarettenautomaten auf und entwendet Bargeld und Zigaretten

Waren (ots)

Am 05.07.2024 gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass eine unbekannte männliche Person gegenwärtig den Zigarettenautomaten in der Ahornallee in 17192 Neu Schloen aufflext. Der Zeuge kann den Täter zwar nicht sehen, aber er hört die Schleifgeräusche einer Flexmaschine und nimmt darüber hinaus Funkenflug wahr. Auch konnte er hören, wie die Person ein Gespräch in vermutlich in polnischer Sprache führte. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeihauptrevieres in Waren zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Bei der Besichtigung des Tatortes stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet und eine unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld entwendet wurden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 039911760, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

