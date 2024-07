Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Umfangreiche Vermisstensuche in Steinfurth (LK V-G) mit glücklichem Ende-Polizeihubschrauber findet 84-jährigen Mann

PR Wolgast (ots)

Am Nachmittag des 05.07.2024 wurde der Einsatzleitstelle in Neubrandenburg bekannt, dass in Steinfurth (Gemeinde Karlsburg) ein 84-jähriger Mann vermisst wird. Dieser verließ gegen 10:00 Uhr sein Wohnhaus und fuhr mit einem Klapprad in den angrenzenden Wald, um nach Pilzen Ausschau zu halten. Da er allerdings um 14:45 Uhr immer noch nicht wieder zurück war, wurde die Polizei alarmiert, die mit mehreren Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber die Vermisstensuche aufnahm. Erschwerend kam hinzu, dass der Gesuchte ein Krankheitsbild aufwies, welches die Einnahme wichtiger Medikamente begründet und er bereits in der Vergangenheit zweimal im Wald stürzte. Nach einer etwa 60-minütigen Suche konnte die Hubschrauberbesatzung eine männliche Person auf einer Wiese zwischen Karlsburg und Steinfurth entdecken. Diese lag mit dem Körper in einem leicht überfluteten Teil des Geländes, bewegte sich allerdings. Die Kollegen des Polizeihubschraubers landeten in dem Bereich, führten die weiteren Kräfte heran und versorgten den Mann. Dieser war unterkühlt, aber ansprechbar und wurde in weiterer Folge den Rettungskräften übergeben. Dafür trugen die Piloten sowie Wolgaster Revierkräfte den Vermissten durch unwegsames Gelände zum bereitstehenden Rettungswagen. Anschließend konnte der Mann an die Rettungskräfte übergeben und dem Klinikum in Greifswald zugeführt werden. Hier erfolgte dann die weitere medizinische Versorgung.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

