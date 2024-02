LPI-J: Pressebericht ID Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Schlägerei mit unbekannten Geschädigten

Am Freitagabend gegen 0 Uhr kam es im Bereich der Weigelstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern. Laut Zeugenaussagen wurde der unbekannte Geschädigte mehrfach durch den 17jährigen Täter getreten. Der unbekannte Geschädigte verließ anschließend den Tatort in unbekannte Richtung. Weiterhin wurde ein 25jähriger durch den Jugendlichen attackiert und hierbei leicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 17jährigen ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille. Weiterhin stand der Jugendliche unter dem Einfluss von Drogen. Die eingesetzten Polizeibeamten der Jenaer Polizei fahndeten ohne Erfolg nach dem unbekannten Geschädigten. Mit dem 17jährigen wurde im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigte übergeben. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641 810 zu melden.

