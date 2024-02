LPI-J: Alkoholfahrt beendet

Apolda (ots) - Zu einer Sachbeschädigung in der Kita "Nordknirpse" in Apolda. Hier wurde ein Spielhaus durch eine Brandlegung beschädigt. Der Tatzeitraum wird eingegrenzt vom 22.02.2024 17:00 Uhr bis 23.02.2024 10:15 Uhr. Vermutlich wurde ein Feuerzeug oder Streichhölzer benutzt, am Spielhaus entstand Sachschaden. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Apolda unter 03644-541-0 entgegen genommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr