LPI-J: "kokeln" in der KITA

Weimar (ots) - Unbekannte suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Imbisswagen in der Marcel-Paul-Straße in Weimar heim. Der/die Täter versuchten, das Schloss des Wagens zu öffnen, scheiterten jedoch und zogen unverrichteter Dinge von dannen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

