Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs und per Haftbefehl gesucht

Weimar (ots)

Gleich doppelt Pech hatte der Fahrer eines E-Scooters in der Samstagnacht. Der 40-Jährige befuhr gegen 01:30 Uhr die Erfurter Straße in Weimar und wurde hier durch Beamte der PI Weimar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da ein vor Ort durchgeführter Drogentest den Verdacht ergab, dass er sein Gefährt unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr, wurde er zur Blutentnahme gebeten und muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 EUR rechnen. Zudem ergab die Kontrolle, dass der Mann aufgrund einer offenen Geldbuße per Haftbefehl gesucht wird. Er konnte der Festnahme entgehen, indem er den offenen Betrag an Ort und Stelle beglich. Einen weiteren berauschten Fahrzeugführer ertappten Beamte der PI Weimar nur kurze Zeit später in Tröbsdorf. Der Alkoholtest bei dem Fahrer eines Pkw Skoda ergab einen Wert von 0,76 Promille. Auch gegen ihn wurde Anzeige erstattet und er muss nun ebenfalls mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell