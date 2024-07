POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand eines Traktors bei Zirchow (LK V-G)

Barth (LK V-R) (ots) - Am Samstag, den 06.07.2024 kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus in Wieck auf dem Darß. Nach derzeitigem Stand der Errmittlungen befuhr eine 91-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW den Postweg in Wieck und missachtete an der Kreuzung zur Hauptstraße die Vorfahrt des Linienbusses, der auf ...

