In der Nacht auf Dienstag drangen Unbekannte in eine Praxis in Rechberghausen ein.

In der Zeit von 21 Uhr bis 7.45 Uhr brachen Unbekannte in eine Praxis in der Bahnhofstraße ein. Gewaltsam öffneten sie mit einem Werkzeug die Tür zum Praxiseingang. Beim Durchsuchen der Räume fanden die Täter wohl Bargeld. Das und auch einen Bürocontainer nahmen sie mit. Der Container mit Akten konnte in unmittelbarer Nähe vom Tatort wieder aufgefunden werden. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Tipp: Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Mehr Tipps und Infos unter www.k-einbruch.de.

