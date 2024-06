Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - An der Ampel aufgefahren

Am Dienstag fuhr in Ehingen ein Lkw einem Pkw auf und verursachte einen Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Bugatti in der Münsinger Straße. Er war stadtauswärts unterwegs. Dass der 62-jährige mit seinem Auto an einer roten Ampel anhalten musste, bemerkte ein nachfolgender Fahrer eines DAF-Lkw zu spät. Der 59-Jährige fuhr in das Heck des stehenden Autos. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Bugatti auf rund 4.000 Euro, am DAF auf ca. 2.000 Euro.

