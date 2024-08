POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.08.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Parkendes Auto angefahren

Am 20.08.2024 kam es in der Zeit von 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr zu einem Vorfall am Niedersachsenring. Ein derzeit noch zu ermittelnder Fahrzeugführer führte nach bisherigen Erkenntnissen ein Parkmanöver durch und beschädigte dabei einen ordnungsgemäß geparkten roten Pkw Skoda an der vorderen rechten Stoßstange. Dabei entstanden sichtbare Schäden an dem fabrikneuen Fahrzeug in Form von tiefen Lackkratzern. Der Schaden wird auf eine vierstellige Höhe geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Leer - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 19.08.2024, 18:30 Uhr bis zum 20.08.2024, 07:30 Uhr kam es zu dem Diebstahl eines Kennzeichenpaares, welche zu einem Pkw Ford Fiesta in blau gehören. Zur Tatzeit war das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Sportgeländes an der Ziegeleistraße abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden diese bitte an die Polizei Leer.

Moormerland - Versuchte räuberische Erpressung

Am 19.08.2024 kam es um 14:00 Uhr auf der Westerwieke zu einem Vorfall, bei welchem eine 15-jähriges Mädchen aus der Samtgemeinde Hesel auf dem Heimweg von der Schule von einer dreiköpfigen Mädchengruppe angegriffen und körperlich mit Schlägen und Tritten verletzt wurde. Zudem äußerte die Mädchengruppe Beleidigungen gegen die 15-jährige und forderte die Herausgabe ihres Markentelefones. Nur durch das Eingreifen einer vorbeikommenden Passantin konnte die Tat unterbrochen werden. Allerdings entfernten sich die Täterinnen vom Opfer mit bedrohlichen Worten. Die tatverdächtigen Mädchen werden beschrieben, wie folgt:

Tatverdächtige 1: - dunklerer Typ mit dunkelbraunen langen Haaren - ca. 15 Jahre alt und ca. 175 cm groß - kräftige Statur - sichtbare Gesichtsakne - bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose, sowie weißen Schuhen.

Tatverdächtige 2:

- dunklerer Typ mit dunkelbraunen Haaren und braunen Augen - auffällig starkes Make-up und auffälliges Nasenpiercing - sportliche Figur - ca. 15 Jahre alt - bekleidet mit heller Baggy-Jeans, rotem Trikot und schwarzen Schuhen

Tatverdächtige 3:

- dunklerer Typ mit braunen schulterlangen Haaren - ca. 14 Jahre alt und ca. 165 cm groß - bekleidet mit Jogginghose, schwarzem Top und grauer Jacke

Die Polizei Leer hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die eingreifende Passantin vor Ort, die Angaben zu dem Vorfall und/oder Hinweise zu den tatverdächtigen Mädchen geben können, die Dienststelle in Leer zu kontaktieren.

Emden - Ladendiebstahl ist nicht gleich Ladendiebstahl

Am 20.08.2024 wurde die Emder Polizei gegen 15:40 Uhr zu einem Ladendiebstahl gerufen. Der 32-jährige Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters hatte festgestellt, dass ein 55-jähriger Mann insgesamt sechs Wodka-Flaschen in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt hatte und das Geschäft verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Die Einsatzkräfte der Emder Polizei stellten bei der Sachverhaltsaufnahme jedoch fest, dass es sich bei dieser Tat nicht um einen klassischen Ladendiebstahl handelte, sondern eine sogenannte "Qualifizierung" des Tatbestandes vorlag. Denn der 55-jährige Mann ohne festen Wohnsitz führte bei der Diebstahlstat ein Fleischermesser mit einer 20 cm langen Klinge mit sich. Daher lautet der Vorwurf gegen den Mann nun auf Diebstahl mit Waffen. Auch wenn der Mann das Messer in keiner Form zu der Tat genutzt hat, reicht bei Waffen oder gefährlichen Gegenständen das reine Mitführen der Sache aus. Und das macht sich auch bei der Strafzumessung erheblich bemerkbar. Bei einem einfachen Diebstahl gibt es eine Strafandrohung von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Bei einem Diebstahl mit Waffen droht ein Freiheitsentzug von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Gegen den 55-jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Messer wurde mit seiner Zustimmung der Vernichtung zugeführt und der Mann konnte nach eingehender Überprüfung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

