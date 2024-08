Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 18.08.2024

Leer (ots)

++2 x Diebstahl aus Pkw++Einbruch in Wohnung++3 schwere Verkehrsunfälle++Trunkenheit im Verkehr u. bestehender Haftbefehl++Dieb auf frischer Tat entdeckt und festgehalten++

2 x Diebstahl aus Pkw

Leer - Ein bisher unbekannter Täter hat bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Birkenweg aus einem Pkw Ford Focus vom Rücksitz ein sog. Sicherheitsgeschirr für Arbeiten in großer Höhe entwendet. Dieses Geschirr hat einen Wert von ca. 500 Euro. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei Leer.

Westoverledingen - Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Samstagvormittag aus einem Pkw VW Golf ein Radio mit einem integrierten Navigationsgerät entwendet. Der Pkw stand verschlossen in der Bahnhofstraße.

Einbruch in Wohnhaus

Westoverledingen - Eine Reisetruhe und ein Rasenmäher wurden in der Zeit von Montag bis Freitag aus einem leerstehenden Haus im Dwarsweg entwendet. Zuvor haben der oder die Täter die Eingangstür aufgebrochen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Westoverledingen oder Rhauderfehn.

3 schwere Verkehrsunfälle

Leer - Am Samstag kam gegen 15:15 Uhr eine 23-jährige Pkw-Führerin aus Jade auf der Bundesstraße 436 in Höhe Logabirum mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw einer 54-jährigen Pkw-Führerin aus Leer, die in Richtung Leer fuhr. Die Ursache des Abkommens von der Fahrspur durch die Verursacherin ist noch nicht bekannt. Beide Fahrzeugführerinnen werden durch den Unfall schwer verletzt, die Verursacherin musste mittels eines Rettungshubschraubers dem Krankenhaus Westerstede zugeführt werden. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste für die Aufnahme des Unfalles und die Bergung der Fahrzeuge mehrere Stunden gesperrt werden.

Rhauderfehn - Eine 23-jährige Pkw-Führerin aus Rhauderfehn hat am Samstagnachmittag gegen 17:40 Uhr bei der Auffahrt auf die Rhauderwieke aus einer Grundstückeinfahrt heraus einen 20-jährigen Motorradfahrer aus Ostrhauderfehn übersehen, der in Richtung Collinghorst fuhr. Letztgenannter wurde durch die Kollision schwer verletzt, sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Detern - Eine 18-jährige Motorradfahrerin aus Moormerland kam am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der Norderstraße aus noch nicht geklärter Ursache mit ihrem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Unfall geschah in Fahrtrichtung Hollen kurz vor der Schulstraße in der Ortschaft Deternerlehe. Durch den Unfall verletzte sich die Motorradfahrerin u.a. am Unterarm und musste einem Leeraner Krankenhaus zugeführt werden.

Trunkenheit im Verkehr und bestehender Haftbefehl

Emden - Mit einem Promillewert von 1,47 Atemalkohol war am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Führer aus Norden unterwegs. Bei der Kontrolle im Bereich Neuer Markt mussten die Polizeibeamten zudem feststellen, dass der Fahrzeugführer einen Untersuchungshaftbefehl hat. Folglich wurde dieser der Dienststelle Emden zugeführt. Dort erfolgte eine Blutentnahme und die Festnahme.

Dieb auf frischer Tat entdeckt und festgehalten

Emden - Gegen 02:40 Uhr des Sonntages versuchte ein 26-jähriger Mann aus Emden aus einem Kühlanhänger Getränke zu entwenden. Dieser Anhänger stand in der Gorch-Fock-Straße und diente als Vorratslager für eine private Feierlichkeit. Zwei Teilnehmer der Feier erkannten die Tat und hielten den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Feststellung der Identität und Aufnahme des Sachverhaltes durfte der Festgehaltene wieder gehen, diesmal jedoch ohne Alkohol.

