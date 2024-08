Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 17.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Voyeurismus im Freibad ++ Gefährliche Körperverletzung (2) ++ PKW Brände (2) ++ Sachbeschädigung ++ Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfälle (2) ++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Verkehrsunfallflucht ++

Weener - Voyeurismus im Freibad (Zeugenaufruf)

Am 14.08.2024, gegen 20:20 Uhr, kam es im Freibad Weener zu einem Vorfall, bei dem eine 36-Jährige aus Weener beim Umziehen gefilmt wurde. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der unteren Umkleiden. Ein bislang unbekannter Täter soll dabei das Opfer mit einem Mobiltelefon gefilmt haben. Die Polizei Weener bittet nun die anwesenden Zeugen, insbesondere diejenigen, die dem Opfer zur Seite standen, sich bei der Polizei in Weener unter der Telefonnummer 04951/914820 oder direkt bei der Polizei in Leer zu melden.

Rhauderfehn - Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht zum 17.08.2024, gegen 00:35 Uhr, kam es in der Straße Untenende in Rhauderfehn zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach vorausgegangenen Streitigkeiten rissen drei männliche Täter einen 20-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn zu Boden. Anschließend traten und schlugen die Beschuldigten gemeinschaftlich auf das Opfer ein und entfernten sich vom Tatort. Im Zuge einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten zwei Beschuldigte im Alter von 19 Jahren aus Rhauderfehn und 18 Jahren aus Ostrhauderfehn identifiziert werden. Ein weiterer Tatverdacht richtet sich gegen einen 22-jährigen Mann aus Rhauderfehn, der jedoch nicht mehr festgestellt werden konnte. Das Opfer erlitt Verletzungen im Bereich des Gesichts und Oberkörpers und wurde noch vor Ort durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Emden - Gefährliche Körperverletzung (Zeugenaufruf)

Am frühen Morgen des 17.08.2024, gegen 03:55 Uhr, wurde der Polizei über den Notruf eine körperliche Auseinandersetzung auf der Grünfläche am Burgplatz in Emden gemeldet. Ein 57-jähriger Mann aus Emden gab an, dass er von einer Gruppe von etwa 6-7 Jugendlichen angegriffen wurde. Die Jugendlichen rempelten ihn zunächst an und begannen dann, auf ihn einzuschlagen. Einige der Angreifer nutzten dabei Stöcke und Äste. Das Opfer erlitt eine Schwellung am Kopf sowie mehrere leichte Schürfwunden im Gesicht. Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung konnte die Gruppe der Täter bislang nicht festgestellt werden. Eine detaillierte Personenbeschreibung der Täter liegt derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Emden unter der Telefonnummer 04921/8910 zu melden.

Weener - PKW Brand

Am 16.08.2024, gegen 08:55 Uhr, wurde eine 60-jährige Frau aus Weener während der Fahrt in der Graf-Ulrich-Straße von einer aufmerksamen Zeugin auf einen Funkenflug an ihrem Fahrzeug hingewiesen. Die Fahrerin hielt daraufhin sofort an. Kurz danach kam es zum Vollbrand des Mercedes-Benz B 180 CDI. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, jedoch entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein.

Hesel - PKW Brand

Am 16.08.2024, gegen 11:00 Uhr, bemerkte der 45-jährige Fahrer eines BMW 520d aus Hesel während der Fahrt auf der Auricher Straße in Höhe des Enzianwegs eine Warnmeldung in seinem Fahrzeug. Kurze Zeit später nahmen er und sein 18-jähriger Beifahrer aus Leezdorf einen verschmorten Geruch wahr. Der Motorblock des Fahrzeugs begann zu schmoren, was schließlich zu einem Schmorbrand führte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch erlitt das Fahrzeug einen Totalschaden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Es wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Emden - Sachbeschädigung

Am 16.08.2024, gegen 03:10 Uhr, schlug ein 26-jähriger Mann aus Emden mit einer Axt die gläserne Schiebetür eines Lebensmittelmarktes in der Neutorstraße in Emden ein. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Dank der vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte der Beschuldigte bereits identifiziert werden. Ein Strafverfahren wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.08.2024, gegen 13:10 Uhr, kam es im Dweelandsweg in Westoverledingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann aus Haren befuhr mit einem VW Touran den Dweelandsweg in Richtung Fehnstraße. An der Kreuzung zur Fehnstraße wollte er nach rechts abbiegen, fuhr jedoch teilweise in einen angrenzenden Graben. Ein durch den Verunfallten herbeigerufener Zeuge konnte den Wagen mit einfachen Mitteln zurück auf die Straße ziehen. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, mit einem Atemalkoholwert von 1,85 Promille. Zudem war er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den 45-jährigen Halter des Fahrzeugs wurde ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen (Zeugenaufruf)

Am 16.08.2024, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der B70 im Kreuzungsbereich des Südringes zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die 41-jährige Fahrerin eines grauen Mercedes-Benz E 200 aus Papenburg befuhr die B70 aus Richtung Westoverledingen und beabsichtigte, nach links in den Südring abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 42-jähriger Fahrer aus Westoverledingen mit seinem grauen VW Touran die B70 in Richtung Westoverledingen. Trotz eingeschalteter Lichtsignalanlage kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zur Grünphase der Lichtzeichenanlage waren die genauen Umstände des Unfalls unklar. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Mercedes-Benz und der VW Touran wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden am Mercedes-Benz betrug etwa 25.000 Euro, der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden am VW Touran wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt, auch dieser Wagen war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall oder die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich des Südringes beobachtet haben und Informationen zur Lichtsignalanlage geben können, sich mit der Polizeiinspektion Leer/Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfall

Am 16.08.2024, gegen 11:40 Uhr, ereignete sich an der Autobahnauffahrt Jemgum ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die 35-jährige Fahrerin eines Volvo XC60 aus Bunde befuhr die Straße Am Bingumer Deich aus Richtung Bingum und beabsichtigte, an der Anschlussstelle Jemgum nach links auf die A31 in Richtung Bottrop abzubiegen. Dabei übersah sie die 31-jährige Fahrerin eines Volkswagen Golf aus Jemgum, die dieselbe Straße in Richtung Jemgum befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall verletzten sich alle Insassen leicht. Im Volkswagen Golf befand sich ein zweieinhalb Monate altes Baby, das ebenfalls leichte Verletzungen erlitt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei leitete eine Unfallaufnahme ein und zwei eingesetzte Rettungswagen kümmerten sich um die medizinische Versorgung der Verletzten. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

Weener - Gefährdung des Straßenverkehrs (Zeugenaufruf)

Am 15.08.2024, gegen 18:40 Uhr, kam es in Weener zu einem Vorfall von Gefährdung im Straßenverkehr. Eine 35-jährige Frau aus Rhauderfehn befuhr mit ihrem weißen Ford die Amselgasse, Finkenstraße, Lüchtenburger Ring und den Mühlenweg, als sie von einem grauen Suzuki Wagon R dicht bedrängt wurde. Der Fahrer des Suzuki fuhr mehrfach dicht auf, ließ den Motor aufheulen und nötigte die Fahrerin durch starkes Drängeln. Nachdem die Frau aufgrund einer Fahrbahnverengung zwei entgegenkommende Fahrzeuge passieren lassen musste, setzte der Fahrer des Suzuki seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort und überholte den Ford, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger der Geschädigten zu beachten. Im weiteren Verlauf hielt der Fahrer des Suzuki kurz an und forderte die Fahrerin des Ford mit einem Handzeichen auf, ihn zu überholen. Während des Überholvorgangs beschleunigte der Suzuki wieder und wechselte auf die linke Fahrspur, sodass die Geschädigte abrupt abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer des Suzuki entfernte sich anschließend in Richtung Bunde. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich bei der Polizei in Weener (04951/914820) oder bei der Polizei in Leer zu melden.

Weener - Verkehrsunfallflucht (Zeugenaufruf)

Am 16.08.2024, zwischen 13:45 Uhr und 14:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor einer Drogerie in der Kirchhofstraße in Weener zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Seat Leon. An dem Fahrzeug der 48-jährigen Geschädigten aus Weener entstand Lackabrieb an der Beifahrertür sowie an der seitlichen rechten vorderen Karosserie. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizei in Weener unter der Telefonnummer 04951/914820 zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell