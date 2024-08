Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Führen eines Pkw trotz Fahrverbot unter Nutzung falscher Kennzeichen++Unfall nach Fehler beim Abbiegen++Kollision mit Baum++

Weener - Führen eines Pkw trotz Fahrverbot unter Nutzung falscher Kennzeichen

Obwohl der Pkw in Deutschland amtlich korrekt zugelassen war, montierte ein 52-jähriger Mann mit Wohnsitz in Bunde niederländische Kennzeichen an seinen Wagen und befuhr damit den öffentlichen Verkehrsraum. So ausgestattet fiel er am 13.08.2024 gegen 18:45 Uhr Kräften der Weeneraner Polizei auf, welche eine Verkehrskontrolle bei dem 52-jährigen durchführten. Dabei wurde zusätzlich festgestellt, dass nicht nur die angebrachten niederländischen Kennzeichen zu einem anderen Pkw gehören, sondern auch, dass der Mann trotz eines amtlichen Fahrverbotes einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte. Die korrekten Kennzeichen zum Pkw bewahrte der Mann übrigens in seinem Kofferraum auf. Ob er nun die Kennzeichen zur Verdeckung der verbotenen Fahrt montiert hatte, verriet der 52-jährige nicht. Die Einsatzkräfte der Polizei Weener konnten dem Mann jedoch mitteilen, dass er sich nun wegen einer Verkehrsstraftat und einer Urkundenfälschung in einem Strafverfahren verantworten muss. Die niederländischen Kennzeichen wurden sichergestellt und die Herkunft wird geprüft. Das Fahrzeug wurde mit den korrekten Kennzeichen gesichert abgestellt und der dazugehörige Schlüssel zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig einbehalten.

Leer - Unfall nach Fehler beim Abbiegen

Am 13.08.2024 kam es um 07:58 Uhr zu einem Unfall auf der Deichstraße. Ein 18-jähriger Mann aus Wiesmoor befuhr die Deichstraße in Fahrtrichtung Leer und hatte an der Autobahnanschlussstelle(AS) Leer/West die Absicht, nach links auf die A 31 aufzufahren. Eine 58-jährige Frau aus Moormerland befuhr die Deichstraße aus Richtung Leer kommend und hatte die Absicht weiter geradeaus in Richtung Oldersum zu fahren. Der 18-jährige übersah das Fahrzeug der entgegenkommenden Frau und leitete sein Abbiegemanöver ein. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Bei dem Unfall wurde die 58-jährige Frau leicht verletzt und vorsorglich in ein Leeraner Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige wurde ebenfalls rettungsmedizinisch überprüft, blieb aber unverletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, weshalb ein Abschleppunternehmen mit der Fahrzeugbergung beauftragt wurde. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Rhauderfehn - Kollision mit Baum

Am 13.08.2024 kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Unfall auf der Landesstraße. Eine 65-jährige Frau aus Rhauderfehn befuhr die L 30 in Fahrtrichtung Langholt und kam ungefähr in Höhe des Kindergartens Burlage aus derzeit noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum am Seitenrand. Die 65-jährige, ihr 36-jähriger Beifahrer und ein im Pkw mitfahrendes 4-jähriges Kind wurden beim dem Unfall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Der mitgeführte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Hinweise an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell