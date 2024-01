Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Taschendieb schlägt zu und hebt anschließend Bargeld ab

Ratzeburg (ots)

08. Januar 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.012024 - Schwarzenbek

Am vergangenen Samstag (06.01.2023) hat ein Unbekannter eine Seniorin in einem Discounter in Schwarzenbek bestohlen. Der Täter erbeutete ein Portemonnaie, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 11.25 Uhr hielt sich die Anzeigende Im Aldi-Markt in der Hamburger Straße auf. Während des Einkaufs befand sich ihre Handtasche samt Portemonnaie im Einkaufswagen. Im Kassenbereich bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Eine verdächtige Person hatte die 80-Jährige Schwarzenbekerin nicht bemerkt. Der ihr entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, denn nur kurze Zeit später wurde bereits bei einer Bank mit Ihrer Geldkarte Bargeld abgehoben.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Wie kann ich mich schützen?

- Tragen Sie ihre Geldbörse dicht am Körper, möglichst in der verschlossenen Jackeninnentasche oder in einer gut verschließbaren Handtasche vor dem Körper.

- Achten Sie auf verdächtige Personen und verdächtiges Verhalten.

- Melden Sie solches Verhalten ihrer Begleitung und dem Personal.

- Seien Sie wachsam, wenn sich fremde Personen dicht und besonders häufig in Ihrer Nähe aufhalten, vermeiden Sie solche Situationen bzw. überprüfen Sie zeitnah, ob sich Ihr Portmonee noch in Ihrer Tasche befindet.

- Nehmen Sie möglichst nur wenig / ausreichend Bargeld mit.

- Notieren Sie Ihre PIN nicht auf einem mitgeführten Zettel - ändern Sie ggf. Ihre PIN am Geldautomaten Ihrer Bank, sofern Sie sie sich nicht merken können - wählen Sie aber nicht ihr Geburtsdatum!!!

Wenn doch was passiert ist?

- Prägen Sie sich die Personen um Sie herum ein.

- Melden Sie den Diebstahl dem Verkaufspersonal (zur Information und ggf. Videosicherung).

- Sperren Sie Ihre Bankkarten (bundesweit unter 116 116).

- Beobachten Sie die Kontobewegungen auf Ihren Kontos.

- Erstatten Sie unverzüglich Anzeige bei der Polizei!

Weitere Informationen erhalten Sie kostenfrei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell