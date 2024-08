Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.08.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Unfall auf der BAB 31++

Bunde/BAB 31 - Unfall auf der BAB 31

Am 12.08.2024 wurde um 10:49 bei der Polizei mitgeteilt, dass ein Verkehrsteilnehmer kurz vor der Anschlussstelle Papenburg in Fahrtrichtung Emden ein Fahrrad verloren haben, welches nun auf dem Hauptfahrstreifen liegen würde. Durch den Gegenstand würde sich der Verkehr auf dem Hauptfahrstreifen bereits verzögern und zähflüssig laufen. Die Autobahnpolizei Leer machte sich umgehend auf den Weg zur Vorfallstelle und bekam 10 Minuten später die Mitteilung, dass es nun an der besagten Örtlichkeit zu einem Unfall mit drei Beteiligten Pkw gekommen sei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine 49-jährige Frau aus Mettmann an dem Hindernis vorbeifahren wollte und dazu von dem Hautfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen wechselte. Zeitgleich kam ein 44-jähriger Mann aus Münster auf dem Überholfahrstreifen angefahren und prallte auf das Heck des vor ihm befindlichen Pkw der 49-jährigen Frau. Bei diesem Aufprall wurde das Fahrzeug der 49-jährigen so herausgehoben, dass sie noch gegen einen vor ihr befindlichen Wagen einer 65-jährigen Münsteranerin prallte und dann anschließend mit ihrem Pkw auf der Seite liegenblieb. Bei dem Unfall wurde die 49-jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus nach Papenburg verbracht. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung wurde die BAB 31 in nördlicher Fahrtrichtung kurzzeitig voll und dann kurz danach halbseitig gesperrt. Die Autobahnmeisterin hat die Fahrbahnreinigung übernommen und die halbseitige Sperrung gegen 14:45 Uhr aufgehoben. Die Autobahnpolizei Leer war mit zwei Fahrzeugen zur Unfallaufnahme vor Ort.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell