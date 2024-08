POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 11.08.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit zwei leicht verletzten Beamten ++ Verfolgungsfahrt ++ Exhibitionistische Handlungen ++ Trunkenheitsfahrt mit Pkw

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit zwei leicht verletzten Beamten Bunde- Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, wehrte sich im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Ahornstraße bzgl. eines Hausfriedensbruches ein 22-Jähriger aus Westoverledingen massiv mit Schlägen und Tritten gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Person wurde dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Durch die Widerstandshandlung wurden ein Beamter und eine Beamtin leicht verletzt. Beide sind weiterhin dienstfähig.

Verfolgungsfahrt

Rhauderfehn- Am Samstag, gegen vier Uhr, sollten in Rhauderfehn zwei Kleinkrafträder kontrolliert werden. Ein 16-Jähriger aus Barßel und eine 16-Jährige aus Rhauderfehn flüchteten vor dem Streifenwagen und konnten im weiteren Verlauf in der Straße Untenende in Rhauderfehn gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass beide Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besaßen. Des Weiteren wurde ein Verfahren bzgl. eines illegalen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet und die Jugendlichen wurden an die Erziehungsberechtigen übergeben.

Exhibitionistische Handlungen

Emden- Am Samstag, gegen 15 Uhr, ist es am Bahnhofsplatz zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Der zurzeit unbekannte Beschuldigte hat beim Vorbeigehen an einer 23-jährigen Emderin seine Hose geöffnet und sein Glied entblößt. Anschließend fasste er ihr an ihr Gesäß. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden

Trunkenheitsfahrt mit Pkw

Emden- Am Sonntag wurde in den frühen Morgenstunden ein Mercedes in der Herderstraße in Emden kontrolliert. Der 30-jährige Fahrzeugführer aus Belgien war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

