Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Geislautern (ots)

Am Samstag, den 27.07.2027, gegen 06:16 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ludweilerstraße in Geislautern. Eine 22-jährige französische Staatsbürgerin befuhr mit ihrem PKW die Ludweilerstraße aus Richtung Geislautern kommend in Fahrtrichtung Völklingen. In Höhe des Anwesens 350 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin bestritt die Tat zunächst. Im Zuge der Ermittlungen konnten jedoch Erkenntnisse erlangt werden, anhand welcher der 22-Jährigen die Fahrereigenschaft zweifelsfrei zugewiesen werden konnte. Es besteht zudem der Verdacht, dass die französische Staatsbürgerin unter alkoholischer Beeinflussung stand, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

