POL-VK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wehrden (ots)

Am Samstag, den 27.07.2024, kam es auf der BAB 620 kurz vor der Anschlussstelle Wadgassen zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mann aus Saarlouis befuhr mit seinem PKW die BAB 620 aus Richtung Saarbrücken in Fahrtrichtung Saarlouis. Der Fahrer übersah die Baustelleneinrichtung vor der Anschlussstelle Wadgassen und kollidierte hier linksseitig mit den aufgestellten Warnbarken. Hierbei wurde der PKW erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. An insgesamt drei Warnbarken samt Beleuchtung entstand Sachschaden. In der Folge fuhren zwei weitere Beteiligte über die Warnbarken und deren Fußplatten. Ob ein Schaden entstanden ist, ist bislang unklar. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Es besteht der Verdacht, dass dieser unter alkoholischer Beeinflussung stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

