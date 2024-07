Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Riegelsberg (ots)

Am Samstag, den 27.07.2024, gegen 03:56 Uhr, befuhr eine 29- jährige Frau aus Püttlingen mit ihrem Fahrzeug den Russenweg in Riegelsberg. In Höhe der Saarbahnhaltestelle Gisorsstraße überfuhr sie einen Schacht, aus welchem ein Gullydeckel herausgehoben wurde. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise hierzu können bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 gemeldet werden.

