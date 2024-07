POL-VK: Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall

Großrosseln-Emmersweiler (ots) - Am 20.07.2024 steckte ein bislang unbekannter Täter einen Audi mit französischen Kennzeichen in Brand. Dieser war am Fahrbahnrand in der Rosseler Straße abgestellt. Hintergründe zur Tat sind bislang vollkommen unklar. Die Polizei Völklingen ermittelt wegen Brandstiftung. Die Polizei Völklingen erbittet Hinweise zu Tat und Täter unter der Telefonnummer 06898/ 2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

