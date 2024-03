Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Folgenschwere Kollision

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Bundesstraße 70 / Köckelwick;

Unfallzeit: 05.03.2024, 20.55 Uhr;

Zwei Schwerverletzte sowie Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 60.000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Baumwollstraße in der Vredener Bauerschaft Köckelwick am Dienstagabend. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war im Begriff mehrere Fahrzeuge zu überholen, als eine 70-Jährige mit ihrem Wagen nach links abbiegen wollte. Zuvor hatte sie nach Angaben von Zeugen die Geschwindigkeit deutlich reduziert und den Fahrtrichtungsanzeiger eingeschaltet. Die Fahrzeuge kollidierten auf der Richtungsfahrbahn Vreden. Die Vredenerin und der Vredener waren zuvor in Richtung Ahaus-Alstätte unterwegs gewesen. Der Rettungsdienst brachte die Unfallbeteiligten in Krankenhäuser. Die Feuerwehr Vreden beseitigte das Trümmerfeld sowie ausgelaufene Betriebsstoffe. Um die stark beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. (db)

