Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrerin öffnet Tür

Zusammenstoß mit Radfahrerin

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wallstraße;

Unfallzeit: 04.03.2024, 14.15 Uhr;

Mit einer sich gerade öffnenden Autotür kollidiert ist eine Radfahrerin am Montagmittag in Ahaus. Die 20-jährige Ahauserin hatte gegen 14.15 Uhr die Wallstraße aus Richtung Wüllener Straße kommend in Richtung Schlossstraße befahren, als sie nicht mehr ausweichen konnte und stürzte. Eine 45 Jahre alte Ahauserin hatte ihren Wagen auf einem Parkstreifen abgestellt und beim Aussteigen die Zweiradfahrerin übersehen. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell