Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit E-Scooter kollidiert

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Wassermühlenstraße;

Unfallzeit: 29.02.2024, 17.50 Uhr;

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Vreden eine beteiligte Autofahrerin. Dazu war es am vergangenen Donnerstag gekommen: Eine 20-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Wassermühlenstraße unterwegs. Im Bereich der Mauerstraße fuhr eine Unbekannte mit einem Pkw links an ihr vorbei. Die Scooterfahrerin geriet ins Straucheln und kollidierte mit dem Pkw. Die Fahrerin des vermutlich älteren schwarzen viertürigen Wagens vom Typ VW Polo hielt an und erkundigte sich nach dem Zustand der 20-jährigen Vredenerin. Nach einem Wortwechsel entfernten sich beide vom Unfallort. Die Polizei bittet die etwa 40 bis 50 Jahre alte, blonde Fahrerin sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (to)

