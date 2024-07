Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pkw-Aufbrüche in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Ein 23-jähriger war am 20.07.2024 gegen 02:10 Uhr in Heusweiler am Markt unterwegs. Dort haben ihn Zeugen beobachtet, wie er von Auto zu Auto ging und überprüfte, ob diese verschlossen sind. Anschließend wurde er beobachtet, wie er mit Steinen die Scheibe von zwei Pkw eingeworfen und so die Fahrzeuge geöffnet hat. Auf gleiche Art und Weise öffnete er auch ein geparktes Wohnmobil. In dieses begab er sich anschließend und wurde dort auf frischer Tat von der Polizei festgestellt. Der Täter war betrunken und kündigte an, weitere Fahrzeuge aufbrechen zu wollen. Der Täter wurde zur Personalienfeststellung zu hiesiger Dienststelle verbracht und anschließend in die Obhut seines Bruders übergeben. Am Tatort in Heusweiler wurden Spuren gesichert. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet.

