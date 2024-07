Polizei Eschwege

POL-ESW: Mit Motorroller zu Fall gekommen; 18-jährige Fahrerin wird leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall ohne weitere Fremdeinwirkung ereignete sich am Mittwochmorgen auf der B 487 zwischen Hessisch Lichtenau und Walburg.

Wie die Beamten aus Hessisch Lichtenau berichten, befuhr gegen 07.10 Uhr eine 18-Jährige die B 487 (Leipziger Straße) von der Ortslage Heli kommend in Richtung Autobahnauffahrt/Raststätte. Die junge Frau wollte dann mit ihrem Motorroller an der Ampelanlage nach links auf die Autobahnauffahrt zur A 44 in Ri. Eschwege auffahren. Auf der regennassen Fahrbahn rutschte sie beim Abbiegen mit ihrem Roller weg und kam dabei ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Infolge des Sturzes erlitt die 18-Jährige leichte Verletzungen. Der Motorroller wurde bei dem Sturz ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 250 Euro beziffert.

