Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.07.2024

Eschwege (ots)

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Jetzt zur Anzeige gebracht wurde ein weiterer Diebstahl eines Fahrrads aus der Fahrradgarage am Eschweger Stadtbahnhof. Letzte Woche, zwischen Dienstag 13.00 Uhr und Mittwoch 08.50 Uhr, klauten Unbekannte ein mittels Kabelschloss gesichertes Herrenrad (Fabrikat nicht bekannt) im Wert von 80 Euro. Im nahezu gleichen Tatzeitraum waren auch andere Räder geklaut worden (s. auch die PM vom 03.07.24, 16.14 Uhr und vom 04.07.24, 16.57 Uhr). Der Stehlschaden liegt in dem jetzt angezeigten Fall bei 80 Euro. Hinweise in allen Fällen unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Wildunfälle

300 EUR Sachschaden entstanden gestern Abend um kurz nach 23 Uhr auf der B249 zwischen Eschwege und Schwebda. Den Fahrweg einer 61-jährigen Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meinhard kreuzte ein Reh, das nach dem nicht mehr vermeidbaren Zusammenprall an der Unfallstelle verendete. Kurze Zeit später, gegen 23:30 Uhr, querte ein Waschbär die L3244 zwischen Niederdünzebach und Aue. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, weshalb der Waschbär erfasst wurde. Er suchte das Weite, zurück blieb der Schrecken und ein Schaden am Pkw i.H.v. 1.000 EUR.

Streitigkeiten enden in körperlicher Auseinandersetzung

Gegen kurz vor Mitternacht trafen mehrere Personen in der Nähe eines Kiosks an den Anlagen aufeinander und gerieten in einen zunächst verbalen Streit. Dies artete in eine körperliche Auseinandersetzung aus, in der sich in der Hauptsache ein 22-Jähriger und eine 16-Jährige aus der Gemeinde Wehretal sowie eine 17-Jährige aus Eschwege mit Fäusten ins Gesicht schlugen. Als der Beschuldigte plötzlich das Weite suchte, wurde er von der Kontrahentin und deren Begleiter verfolgt und der Streit verlagerte sich in die Forstgasse. Dorthin kam die Polizei hinzu, die die Parteien trennte und bei dem 22-Jährigen vorangegangenen Alkoholkonsum feststellte. Gegen die Beteiligten wird nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt.

Zu handfesten Streitigkeiten kam es gestern Abend offenbar auch gegen 21.30 Uhr auf dem Festplatz "Werdchen". Ein 30-Jähriger aus Eschwege rief die Polizei hinzu und erstattete Anzeige gegen seine ebenfalls aus der Kreisstadt stammenden 33-jährigen Ex-Freundin, nachdem diese handgreiflich geworden war und den 30-Jährigen nach einem Streitgespräch ins Gesicht geschlagen haben soll.

Rundballen fällt von Anhänger und beschädigt Pkw

In Oberrieden hat ein 42-Jähriger aus Heiligenstadt mit seinem Traktor samt Anhänger gestern Abend gegen 19.50 Uhr die Witzenhäuser Straße befahren. In dem abschüssigen Straßenverlauf verlor der 42-Jährige von dem Anhänger im Bereich einer Linkskurve einen Rundballen Heu, der dann vom Anhänger und gegen einen geparkten Pkw fiel. An dessen linker Fahrzeugseite entstand dabei ein Schaden von 600 Euro. Der Verursacher fuhr zunächst weiter, konnte später aber ermittelt werden.

300 Euro Schaden durch Öffnen der Autotür verursacht

Ein unachtsames Öffnen einer Autotür führte am Montag gegen 18.45 Uhr dazu, dass eine 55-Jährige aus Eschwege einen Schaden von 300 Euro an einem geparkten Pkw Skoda verursachte. Der Vorfall ereignete sich in der Straße "Unter dem Berge" in Eschwege, wo die beiden Fahrzeuge auf einem Parkplatz nebeneinander geparkt standen.

Mit Fahrrad gestürzt; 57-Jährige leicht verletzt

Eine 57-Jährige aus Meinhard ist gestern gegen 15.30 Uhr ohne Fremdeinwirkung auf ihrem Fahrrad zu Fall gekommen und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war auf dem Radweg von Grebendorf in Richtung Eschwege unterwegs, als sie nach dem Überqueren der Brücke beim Bremsvorgang zu Fall kam. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand außerdem ein geringer Schaden in Höhe von 30 Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße "Niedertor" in Sontra ist ein schwarzer Audi Q 3 beim Ein- oder Ausparken auf der Beifahrerseite beschädigt worden. Der Schaden liegt bei 2000 Euro, der Verursacher ist flüchtig. Ereignet hat sich der Unfall am gestrigen Montag zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Schule; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei in Witzenhausen sind am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr von dem Hausmeister der Ernst-Reuter-Schule in der Schulstraße in Neu-Eichenberg darüber verständigt worden, dass im Verlauf des Wochenendes ein Schaden auf dem Schulgelände verursacht worden sei. Wie die Beamten vor Ort feststellten, hatten Unbekannte eine aus mehreren Sandsteinen befindliche Bank gewaltsam aus der Bodenverankerung gelöst und dadurch einen Schaden von 1200 Euro angerichtet. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise unter 05542/9304-0.

Jugendliche Fußgängerin von Auto erfasst; Auto fährt davon; Polizei sucht Zeugen

Gestern gegen 17:40 Uhr wollte eine 14-Jährige aus Witzenhausen hinter den Teichhöfen die Fahrbahn über den dortigen Fußgängerüberweg queren. Die oder der bislang unbekannte Fahrerin bzw. Fahrer eines Pkw missachtete den Vorrang der jungen Fußgängerin und touchierte sie mit dem Fahrzeug seitlich. Dabei wurde die 14-Jährige am Knie und am linken Ellenbogen verletzt. Die bzw. der Pkw-Fahrerin bzw. -Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Wieso der Vorrang des Mädchens missachtet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Witzenhausen unter 05542 9304-0.

Stark alkoholisiert mehrfach "Hitlergruß" skandiert

Die Polizei in Witzenhausen hat strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 34-Jährigen aus Witzenhausen eingeleitet, der am Montagnachmittag stark alkoholisiert im Stadtpark /Marktgasse aufgefallen war und mehrfach den "Hitlergruß" gezeigt und "Heil Hitler" gerufen haben soll. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen muss sich der 34-Jährige nun wegen Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verantworten.

