Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.07.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Schlägerei Johannsifest; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag mussten mehrere Beamte der Eschweger Polizei auf dem Festplatz "Werdchen" schlichtend einschreiten, nachdem um kurz nach 00.00 Uhr am Montag eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet worden war. Die Beamten trafen im Bereich des Kettenkarussells auf eine Ansammlung von etwa 15-20 Personen, die z.T. mehr oder weniger stark alkoholisiert waren. Zuvor hatten bereits Mitarbeiter der Zelt-Security eine räumliche Trennung der Beteiligten vorgenommen. In der Folge stellten die hinzugerufenen Beamten die Personalien von mehreren Personen fest, die augenscheinlich und nach ersten Befragungen aktiv an dem Konflikt beteiligt gewesen sein sollen. Nach derzeitigem Stand und vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse, richten sich die polizeilichen Ermittlungen wegen Körperverletzung aktuell u.a. gegen einen 61-Jährigen aus Kassel, einen 32-Jährigen aus Merzenich und einen 44-Jährigen aus Bedburg, wobei die Ermittlungen andauern und die genauen Hintergründe noch weiter geklärt und aufgehellt werden müssen. Dazu sollen im Rahmen der Ermittlungen noch weitere Personen als Zeugen gehört werden. Ernsthafte Verletzungen trug nach bisherigen Erkenntnissen niemand davon, teilweise wurde Personen von dem vor Ort befindlichen Rettungsdienst betreut bzw. versorgt. Die Polizei in Eschwege führt in dem Fall jetzt die weiteren Ermittlungen und versucht die Hintergründe zu klären. Diesbezüglich bitten die Beamten der Ermittlungsgruppe darum, dass weitere Zeugen (möglichst Unbeteiligte) die Angaben zu dem Konflikt machen können mit der Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 Kontakt aufnehmen sollen.

Geparktes Auto beschädigt; Schaden 2500 Euro

Eine 66-jährige Autofahrerin aus Waldkappel hat am späten Sonntagnachmittag ein geparktes Auto touchiert. Die 66-Jährige befuhr um kurz vor 17.30 Uhr die Wiesenstraße in Eschwege und streifte dann aus Unachtsamkeit im Vorbeifahren den Wagen eines 19-Jährigen aus Meißner. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf 2000 und 500 Euro.

Beistelltisch und Weihnachtskrippe geklaut; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstag 15.00 Uhr und Sonntag 16.00 Uhr haben Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus im Jasminweg in Eschwege einen Dachbodenverschlag gewaltsam aufgebrochen. Anschließend klauten die Unbekannten einen Beistelltisch aus Holz und eine Weihnachtskrippe im Wert von insgesamt 40 Euro. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Diebstahl und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Pkw zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Unter dem Berge" haben unbekannte Täter einen grauen Opel Mokka mutwillig auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall am gestrigen Sonntag zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0.

E-Bike (Elektromofa) geklaut; Polizei sucht Zeugen

In der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf ist am Samstag zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr ein graues E-Bike im Wert von 3800 Euro geklaut worden. Es handelt sich hierbei um ein Elektromofa der Marke Bulls (Modell: Copper Head). Das E-Bike war mittels Bügelschloss gesichert und in einem Fahrradständer vor dem Lidl-Lebensmittelmarkt abgestellt. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Diebstahl und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Kollision zwischen Leichtkraftrad und Pkw

Am Sonntagabend hat ein 19-jähriger mit einem Leichtkraftrad aus Wildeck in der Ortslage von Wichmannshausen gegen 19.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Ein dem 19-Jährigen vorausfahrender Pkw, der von einer 47-Jährigen aus Sontra gefahren wurde, wollte von der Eschweger Straße nach links auf ein Privatgrundstück abbiegen. Dies hatte der 19-Jährige zu spät erkannt und bereits damit begonnen, das Auto zu überholen. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 650 Euro.

Wildunfälle im WMK

Ein Schaden von 1500 Euro durch Wildberührung entstand am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr auf der L 3244 zwischen Aue und Wanfried. Hier hatte ein 29-jähriger Autofahrer aus Wanfried ein Reh erfasst.

Am Sonntagabend kollidierte außerdem eine 43-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau gegen 22.50 Uhr mit einem Wildtier, als sie auf der L 3238 von Walburg nach Velmeden unterwegs war. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, der Unfallschaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Meißner ist dann ebenfalls am späten Sonntagabend mit einem Reh zusammengestoßen. Der junge Mann war gegen 23.50 Uhr auf der Landesstraße L 3243 aus Richtung Reichensachsen kommend in Richtung Vierbach unterwegs. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, der Schaden am Auto beläuft sich auf 500 Euro.

Auf der Landesstraße L 3301 zwischen Kammerbach und Hilgershausen erfasste eine 52-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf ein Reh, welches bei dem Aufprall verendete. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 06.00 Uhr. Der Schaden liegt in dem Fall bei 1500 Euro.

Gegen 06.15 Uhr am Montagmorgen ist dann auf der B 27 zwischen Eschwege und Bad Sooden-Allendorf ein 34-jähriger Autofahrer aus Wehretal mit einem Reh zusammengestoßen, welches den Aufprall nicht überlebte. Der Schaden wird mit 3000 Euro angegeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell