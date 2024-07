POL-ESW: Pressebericht 05.07.2024 -2

Polizei Eschwege

In Seniorenzentrum eingebrochen; Polizei sucht Zeugen

Zwischen gestern, 19 Uhr und heute, 07:30 Uhr brachen Unbekannte in das Seniorenzentrum in der Straße "Im Schemmerfeld" in Waldkappel ein, indem sie eine Balkontür und anschließend eine weitere Innentür aufhebelten. Schließlich entwendeten sie mehrere Geldkassetten aus einem Büroraum. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden liegt bei 1500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651 925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein 56-Jähriger aus Hessisch Lichtenau parkte seinen PKW am 04.07.2024 gegen 18:30 Uhr in der Fürstenhagener Straße in Hessisch Lichtenau an einer Hausecke. Als er am nächsten Morgen gegen 08:30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er hinten rechts eine große Delle am Fahrzeug. Zudem löste sich dort die Verkleidung. Vermutlich ist ein anderes Fahrzeug beim Wenden oder rückwärts gegen den Pkw des 56-Jährigen gefahren. Eine Verursacherin oder ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen, fuhr wahrscheinlich ein weißes Fahrzeug, da weißer Lackabrieb am geschädigten Pkw zu sehen war. Hinweise bitte an die Polizeistation Hessisch Lichtenau unter 05602 9393-0.

Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Ein 73-Jähriger aus Hessisch Lichtenau musste am Donnerstag zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er mit seinem Fahrrad in Hessisch Lichtenau im Bereich Spangenberger Straße/Artilleriestraße mit dem Auto einer 49-Jährigen aus Spangenberg kollidierte. Die Frau befuhr ihrerseits die Spangenberger Straße aus Richtung Leipziger Straße kommend. Laut Bericht der Beamten aus Hessisch Lichtenau wollte der 73-Jährige offenbar die Spangenberger Straße Richtung Blücherstraße überqueren, wobei es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw der Frau kam. Der 73-Jährige geriet letztlich zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Unfallschäden sind noch nicht beziffert. Ereignet hat sich der Unfall gegen 13.20 Uhr.

