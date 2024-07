POL-ESW: Pressebericht vom 04.07.2024

Polizei Eschwege

Fahrradträger gestreift

Gestern um kurz nach 14 Uhr wollte eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Wehretal aus einer Parklücke des Parkplatzes einer Soodener Klinik ausparken und schlug dabei zu früh ein. In der Folge blieb sie an einem Fahrradträger hängen, der an dem Fahrzeug eines Pkw-Fahrers aus Münster montiert war. Sachschaden 550 EUR.

Schloss geknackt und Fahrrad entwendet

Zwischen gestern, 6 Uhr und 15:50 Uhr hatte ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard sein Fahrrad in der Fahrradgarage am Eschweger Stadtbahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er zu seinem Fahrrad zurückkam, stellte er fest, dass das Schloss auf unbekannte Art und Weise geöffnet und das Fahrrad entwendet wurde. Das Schloss verblieb am Tatort.

Kabel am Roller durchtrennt

Zwischen gestern, 05:10 Uhr und 16:40 Uhr haben Unbekannte den im Parkhaus am Eschweger Stadtbahnhof abgestellten Roller eines 23-Jährigen aus der Gemeinde Meißner beschädigt, indem eine Plastikabdeckung abgerissen und darunter befindliche Kabel durchtrennt wurden. Dadurch war der Roller nicht mehr fahrbereit. Sachschaden: 500 EUR. Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Beim Ausparken touchiert und geflohen

Gestern zwischen 17:20 und 17:35 Uhr parkte ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal seinen Pkw auf dem Parkplatz des dm-Marktes in Bad Sooden-Allendorf (Städtersweg). Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, wurde er von Passanten auf einen Parkrempler angesprochen, bei dem ein anderes Fahrzeug gegen den Pkw des 55-Jährigen gefahren sein soll. Anhand des abgelesenen Kennzeichens wird nun die Verursacherin bzw. der Verursacher ermittelt. Der Sachschaden beträgt 300 EUR.

Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Illegale Müllentsorgung

Wie der Inhaber des Waldkappeler REWE-Marktes gestern gegen 19 Uhr der Polizei in Eschwege mitteilte, haben Unbekannte in einem derzeit nicht näher bekannten Zeitraum vor der Mitteilung illegal Müll auf dem Grundstück des Einkaufsmarktes abgeladen. Ersten vagen Hinweisen wird derzeit nachgegangen. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pedelec gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen dem 03.06.2024, 08:00 Uhr und gestern, 18:00 Uhr das Pedelec im Wert von 1.800 EUR eines 33-Jährigen aus Großalmerode. Dieser hatte das Fahrzeug im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Gelsterstraße in Großalmerode ungesichert abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Hessisch Lichtenau unter 05602 9393-0.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen und mit Schild kollidiert

Leicht verletzt wurde gestern um kurz vor 20 Uhr ein 23-Jähriger aus Eschwege, als diesem auf der B7 zwischen Netra und Rittmannshausen ein Bus entgegenkam. Der 23-Jährige habe sich nach eigenen Angaben mit der Straßenbreite verschätzt und sei daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Schlussendlich kam er ohne Berührung mit dem Bus am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Sachschaden: 12.000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Spiegel gestreift und geflohen

250 EUR Sachschaden entstanden gestern um kurz nach 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Witzenhausen am Eschenbornrasen. Ein 61-Jähriger Pkw-Fahrer aus Friedland hielt sein Fahrzeug an, um ein Gespräch zu führen, als ein weiterer Pkw am stehenden Fahrzeug des 61-Jährigen so dicht vorbeifuhr, dass sich die beiden Außenspiegel berührten. Die Fahrerin bzw. der Fahrer hielt kurz an und setzte seine Fahrt wenig später fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anhand des abgelesenen Kennzeichens wird nun die Verursacherin bzw. der Verursacher ermittelt. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Witzenhausen unter 05542 9304-0.

