POL-ESW: Pressebericht vom 03.07.2024 (2)

Eschwege (ots)

Unfallflucht

Kurz vor halb zehn am heutigen Mittwoch befuhr eine unbekannte Person mit einem Pkw die Berkastraße in Berkatal und wendete das Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 46. Dabei fuhr der Pkw gegen einen Pfosten. Die Fahrerin oder der Fahrer verließ davon unbeirrt die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, der mit 500 EUR beziffert wird, zu kümmern. Es soll sich laut Zeugen um einen silberfarbenen Ford handeln. Zum Kennzeichen ist nur die Ortskennung WBS (Landkreis Eichsfeld) bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Kennzeichendiebstahl

Beide Kennzeichen ESW-SQ 42 wurden zwischen gestern, 15 Uhr und heute, 10 Uhr vom Fahrzeug eines 87-Jährigen aus Eschwege entwendet. Das Fahrzeug war in der Moritz-Werner-Straße in Eschwege in Höhe der katholischen Kirche St. Elisabeth geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Beim Spurwechsel übersehen

Beim Spurwechsel übersah heute gegen kurz vor 11 Uhr ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Waldkappel den Pkw einer 20-Jährigen aus Eschwege. Beide Fahrzeuge fuhren nebeneinander vom Bahnhofskreisel in Richtung Kreuzung Niederhoner Straße / Kuhtrift auf der Niederhoner Straße, die in diesem Bereich über zwei Fahrspuren für diese Richtung verfügt. Der Sachschaden beträgt ca. 4.000 EUR.

Beim Ausfahren übersehen

Gegen 09:40 Uhr kam es heute zu einem Verkehrsunfall auf der Durchfahrtsstraße in Datterode (Leipziger Straße, B7) in Höhe einer Tankstelle. Eine 86-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Ringgau wollte von dem Tankstellengelände auf die Leipziger Straße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtberechtigten Pkw eines 29-Jährigen aus Kassel, der die Leipziger Straße vom Wichmannshäuser Kreisel in Richtung Röhrda befuhr. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 3.000 EUR.

