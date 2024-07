Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.07.2024

Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 21.06.2024, 14 Uhr und dem 02.07.2024, 09:50 Uhr parkte ein 60-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard seinen Pkw auf dem Parkplatz der Alexander-von-Humboldt-Schule in Eschwege. Bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Besitzer einen Schaden am linken Fahrzeugheck fest. Eine Verursacherin oder ein Verursacher gab sich bislang nicht zu erkennen. Der Sachschaden beträgt 300 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Wildunfälle

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel befuhr gestern um kurz nach 23 Uhr die K3 von Grebendorf in Richtung Jestädt, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der 48-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß weiter. Am Pkw entstand Sachschaden i.H.v. 1.000 EUR.

Um kurz vor 5 Uhr befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die L3241 aus Richtung der Kreisstadt in Richtung Weidenhausen, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Das erfasste Wild verendete an der Unfallstelle nach dem Zusammenstoß. Sachschaden am Pkw: 2.000 EUR.

Fahrrad unbefugt benutzt

Eine kurze Spritztour mit einem fremden Fahrrad gönnten sich zwei Unbekannte um kurz vor 1 Uhr des heutigen Mittwochs, nachdem sie ein offensichtlich ungesichertes Fahrrad aus der Fahrradgarage des Eschweger Stadtbahnhofs an sich nahmen. Wie eine Zeugin mitteilte, stellten sie das Rad in ca. 150 Metern Entfernung in eine Einfahrt und flüchteten ohne Fahrrad in Richtung Innenstadt. Die Zeugin konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben: Täter 1: ca. 170 cm groß, dunkel bekleidet, sportliche Statur. Täter 2: männlich, ca. 190cm groß, schlanke Statur, dunkelbraune Hose, dunkle Oberbekleidung, braune lockige Haare. Im Zuge der Fahndung konnte eine Streife im Nahbereich des Bahnhofs ein weiteres Fahrrad feststellen, das möglicherweise nach Aufbiegen des Ringschlosses entwendet wurde. Ob die beiden o.g. Täter damit im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

500 EUR Sachschaden entstanden offensichtlich beim Ein- oder Ausparken am gestrigen Dienstag gegen 12:30 Uhr auf dem unteren Parkdeck der orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau. Das von einer 45-Jährigen aus Ludwigsau dort abgestellte Fahrzeug wies einen Schaden im Bereich der hinteren linken Stoßstange auf. Hinweise bitte an die Polizeistation Hessisch Lichtenau unter 05602 9393-0.

Polizei Witzenhausen

Kraftrad beschädigt

Zwischen 7 Uhr und 16:30 Uhr parkte gestern ein 18-Jähriger aus Witzenhausen sein Kraftrad auf dem Parkplatz des Witzenhäuser Bahnhofs. Bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug lag dieses auf der Seite und der Spiegel war beschädigt. Hinweise auf einen versuchten Diebstahl liegen nicht vor. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Witzenhausen unter 05542 9304-0.

