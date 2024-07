Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.07.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz am Nikolaiplatz in Eschwege ist ein geparkter blauer Mini Cooper durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Beschädigt wurde hier die Fahrertür, an der sich frische Kratzer befinden. Art und Lage der Beschädigung deuten darauf hin, dass diese durch ein unbedachtes Türöffnen verursacht worden sein könnte. Belaufen tut sich der Schaden auf 250 Euro. Hinweise zu dem Vorfall, der sich laut Unfallbericht am Montag zwischen 10.55 Uhr und 11.00 Uhr ereignet haben soll, nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Berlin ist am frühen Dienstagmorgen mit einem Reh kollidiert, als er gegen 03.25 Uhr auf der Landesstraße L 3334 von Waldkappel in Richtung Wehretal unterwegs war. Das Tier überlebte den Aufprall nicht, der Wagen des Mannes wurde mit 2500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Verkehrskontrolle; Autofahrerin hat keinen Führerschein

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben die Beamten der Polizeistation in Eschwege in der Niederhoner Straße in Eschwege eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde dann nach Mitternacht auch eine 25-jährige Autofahrerin aus Großalmerode angehalten. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen die Frau wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich ermittelt. Gegen den 25-jährigen Halter des Fahrzeugs wurden ebenfalls Ermittlungen eingeleitet.

Polizei Sontra

Häusliche Gewalt; 44-Jähriger in Gewahrsam genommen

Die Beamten der Polizei Sontra mussten am Montagabend wegen Beziehungsstreitigkeiten ausrücken. Wie sich am Einsatzort herausstellte, war ein Pärchen im Verlauf des Abends in Streit geraten. Einen alkoholisierten 44-Jährigen (Alcotest ca. 1,9 Promille) nahmen die Beamten letztlich aufgrund seines Zustandes in Gewahrsam. Gegen ihn wird strafrechtlich ermittelt, da er seine Lebensgefährtin bedroht und mit Flaschen nach ihr geworfen haben soll.

Auffahrunfall; Schaden 2500 Euro

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Kassel ist am Montagmorgen aus Unachtsamkeit auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Die junge Frau war auf der B 400 in Fahrtrichtung Wichmannshausen unterwegs. In gleicher Richtung vor ihr fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Tann (Rhön) mit seinem Pkw. An der Einmündung B 400/B 27 musste der 57-Jährige verkehrsbedingt anhalten, was die junge Frau zu spät erkannt hatte. Infolge dessen fuhr sie auf den Pkw des Mannes auf. An beiden Autos entstand Sachschaden, am Wagen der Verursacherin in Höhe von 1000 Euro, an dem anderen Wagen in Höhe von 1500 Euro.

