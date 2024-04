POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots) - Am 10.04.2024 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Felsbachstraße in Zweibrücken ein Verkehrsunfall. Die 52-Jährige Verursacherin war gerade dabei ihr Fahrzeug zu wenden und übersah hierbei den bevorrechtigten Unfallgegner. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Bei der Unfallverursacherin konnte Atemalkohol von 2,35 Promille festgestellt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ...

