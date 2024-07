POL-ESW: Pressebericht 01.07.2024 -2

Polizei Eschwege

Einbruch in Seniorenwohnanlage; Polizei sucht Zeugen

Mitarbeiter der Seniorenwohnanlage in der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf haben am Montagmorgen einen Einbruch in ihre Büroräume festgestellt, der sich am vergangenen Wochenende ereignet hat. Demnach haben sich unbekannte Täter zwischen Samstagmittag 12.30 Uhr und Montagfrüh 07.45 Uhr gewaltsam Zutritt in die ebenerdigen Büroräume nahe vom Haupteingang verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Büro- und Geschäftsräume und öffneten Türen und Schubladen des Mobiliars. Als Diebesgut konnten die Täter lediglich einen geringen 2-stelligen Geldbetrag an sich bringen. Der angerichtete Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Gartenhütte aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Gelände des Kleingartenverein "Am Diebach" in Eschwege haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube in einer der dortigen Gartenparzellen verschafft. Allem Anschein nach wurde nichts geklaut, der entstandene Sachschaden an der Eingangstür und dem Mobiliar im Inneren der Hütte wird jedoch mit 400 Euro angegeben. Festgestellt wurde der Einbruch am Montag gegen 13.20 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

