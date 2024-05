Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Mutterstadt Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:15 Uhr auf dem Parkplatz des Aquabella Schwimmbades in der Waldstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubter Weise, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den flüchtigen Verkehrsteilnehmer eingeleitet. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell