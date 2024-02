Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem-Keppeln - Gartengeräte und Werkzeuge aus Gartenhütte und Garage entwendet

Uedem (ots)

Auf der Dorfstraße in Uedem-Keppeln entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter in der Nacht von Montag (19. Februar 2024) auf Dienstag (20.Februar 2024) gegen 03:00 Uhr verschiedene Gartengeräte und Werkzeuge. Durch den Mann, der bei der Tatausführung videografiert werden konnte, wurden u.a. ein Kantenschneider, eine Bohrmaschine (Marke Makita) und sowie eine Akkukettensäge, eine Heckenschere und ein Werkzeugkoffer (alle der Marke Ferrex) entwendet. Durch die Polizei wurde der Sachverhalt aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823-1080. (sp)

