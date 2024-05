POL-PDLU: Einkaufstour mal anders

Speyer (ots) - Am 04.05.2024, um 08:21 Uhr, bedrohte ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz zunächst in der Regionalbahn von Mannheim nach Speyer eine Zugbegleiterin. Nachdem der 34-jährige in Speyer dem Zug verwiesen wurde und durch Polizeibeamte ein Platzverweis erteilt wurde, fiel dieser kurze Zeit später erneut auf. Um 10:54 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Verkaufsgeschäftes am Postplatz in Speyer, dass sie soeben ...

mehr