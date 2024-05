Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrfach gedroht, im Gewahrsam gelandet

Speyer (ots)

Am 04.05.2024, um 08:21 Uhr, bedrohte ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz zunächst in der Regionalbahn von Mannheim nach Speyer eine Zugbegleiterin. Nachdem der 34-jährige in Speyer dem Zug verwiesen wurde und durch Polizeibeamte ein Platzverweis erteilt wurde, fiel dieser kurze Zeit später erneut auf. Um 10:54 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Verkaufsgeschäftes am Postplatz in Speyer, dass sie soeben durch einen Ladendieb bedroht worden seien. Dieser entpuppte sich als der zuvor bereits dem Zug verwiesene Mann. Der 34-jährige versuchte, Sachen im Wert von 60 Euro aus dem Laden zu entwenden und wurde dabei durch einen Mitarbeiter angesprochen. In diesem Rahmen sprach der Beschuldigte erneut Drohgebärden, dieses Mal gegen zwei Mitarbeiter des Geschäftes, aus. Der Mann wurde durch Polizeibeamte unmittelbar vor dem Geschäft angetroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen versuchtem Ladendiebstahl und Bedrohung.

