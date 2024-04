Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug und Ladendiebstahl

Wer kennt die Frauen auf den Bildern?

Goch (ots)

Am Montag (25. März 2024) gegen 14:30 Uhr wurde der Geschädigten während eines Einkaufs im Netto Marken-Discount in Goch ihre Geldbörse entwendet. Darin befanden sich Bargeld, eine Debitkarte der Sparkasse und der Volksbank, ihr Personalausweis, ihre Krankenversicherungskarte und ihre Zusatz-Krankenversicherungskarte. Anschließend wurde am selben Tag gegen 15:11 Uhr in der Filiale der Sparkasse-Rhein Maas in Weeze durch unbekannte Täterinnen versucht, mit der Debitkarte der Sparkasse eine Auszahlung zu veranlassen, was erfolglos blieb.

Bilder der beiden Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem nachfolgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/133183

Hinweise zur Identität nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell