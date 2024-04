Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Entgegenkommender PKW touchiert Außenspiegel und flüchtet

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (17. April 2024) gegen 14:30 Uhr fuhr ein 62 Jahre alter Mann aus Weeze die Emmericher Landstraße in Richtung Emmerich, als er auf der Gegenfahrbahn einen LKW in Höhe Speldrop hat stehen gesehen. Kurz vor dem Erreichen dieses Lastkraftwagens habe ein ihm entgegenkommendes, unbekanntes Fahrzeug den Lastkraftwagen überholt. Er selbst sei daraufhin ganz nach rechts ausgewichen. Ein Zusammenstoß der Außenspiegel habe er jedoch nicht mehr verhindern können. Das andere Fahrzeug sei ohne anzuhalten in Richtung Rees geflüchtet. Ein Teilkennzeichen konnte abgelesen werden und lautet: KLE-DW? Weitere Angaben können nicht gemacht werden. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell