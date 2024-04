Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Twisteden - Diebstahl

Anhänger mit Plane entwendet

Kevelaer- Twisteden (ots)

In der Nacht von Dienstag (16. April 2024) auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einen Anhänger, der auf dem Gelände des Traberparks an der Straße Im Auwelt neben einem dortigen Bunker abgestellt war. Die Täter durchtrennten das Anhängerschloss und entfernten das Kennzeichen bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Anhänger ist vom Hersteller WM-Meyer und hat einen Planenaufbau. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

